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FAVBET сплатив 5,7 млрд грн податків до держбюджету у 2024 році

FAVBET сплатив 5,7 млрд грн податків до держбюджету у 2024 році

Київ • УНН

 • 66646 перегляди

У 2024 році FAVBET подвоїв податкові платежі до держбюджету України, сплативши 5,7 млрд грн. Компанія також стала меценатом проєкту з протидії ігровій залежності та продовжує підтримувати ЗСУ.

У 2024 році FAVBET сплатив до державного бюджету України 5,7 млрд грн податкових платежів, що більш як вдвічі вище за показники попереднього року, передає УНН.

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"Сьогодні індустрія азартних розваг є продуктивним джерелом державного бюджету, що сприяє стабільності та відновленню української економіки", — кажуть у FAVBET.

Разом із своєчасним виконанням своїх податкових зобов’язань, FAVBET активно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток соціальної відповідальності гральної індустрії. У 2024 році компанія стала головним меценатом проєкту "Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності", який реалізовувався ГС "Центр відповідальної гри" у співпраці з державними установами та громадськістю.

За результатами проєкту Міністерство соціальної політики України затвердило перший в історії України Державний стандарт соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, який набув чинності 20 грудня 2024 року.

Новий документ встановлює чіткі критерії діагностики та лікування ігрової залежності, а також передбачає створення мережі центрів підтримки за зразком успішно діючого з березня 2023 року Центру соціально-психологічної підтримки "Простір життя" в Києві.

"Як відповідальний бізнес та легальний оператор розваг, у 2025 році FAVBET і надалі співпрацюватиме з усіма зацікавленими сторонами для впровадження в Україні кращих світових стандартів турботи про безпеку й добробут гравців", — відзначають у компанії.

Компанія системно підтримує ЗСУ та інші Сили оборони у боротьбі з російською агресією. У 2025 році компанія планує продовжувати допомагати  українським  захисникам, зосереджуючись на найнеобхіднішому — автівках, дронах та засобах РЕБ. Загальна ж сума допомоги за сприяння групи компаній FAVBET від початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 460 млн грн.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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