Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов
Киев • УНН
Общая цель сбора - 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины. 3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за рубежом и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства.
Компания Favbet присоединилась ко второму совместному проекту "Операція "Єдність-2. Новорічний салют", запущенному фандрайзинговой платформой UNITED24, Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" и monobank с целью закупки 5000 FPV-дронов, передает УНН.
Favbet задонатил на сбор 10 млн грн. "Это самый большой корпоративный вклад от первых доноров. Спасибо за мощную поддержку! Когда ты плюс, у врагов минус! Устроим оккупантам настоящий фейерверк", - говорится в сообщении UNITED24.
"FPV-дроны коренным образом изменили ход боевых действий. У наших войск есть преимущество в опыте и навыках применения этих систем, но наш враг тоже не стоит на месте. Поэтому мы без колебаний откликнулись на инициативу президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 по закупке тепловизионных FPV-дронов. Помощь ВСУ – это сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса", – отметил основатель компании Favbet и президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.
Общая цель сбора – 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины.
3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за границей и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства. БпЛА способы преодолевать расстояние от 12 до 22 километров в зависимости от веса боеприпаса. Все их отправят на самые горячие направления фронта.
"На этот Новый год в Украине не будет салютов и фейерверков, но это не значит, что мы не устроим их для оккупантов. Уверен, что миллионы украинцев охотно присоединятся и ко второй части Операции "Єдність", и этот салют будет единственным, который нам понравится в этом году. Спасибо партнерам за наше единство", – сказал Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Министр цифровой трансформации Украины.
Напомним, Favbet присоединился также к первому сбору Операции "Єдність" на закупку 5000 FPV-дронов, задонатив 10 млн грн.
Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов
Общая цель сбора - 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины. 3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за рубежом и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства.
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