FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт
Киев • УНН
Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).
Популярный украинский букмекер FAVBET продолжает развивать легальные форматы взаимодействия с игроками. Стремясь предложить больше возможностей бетторам, предпочитающим живое общение, в компании решили дополнить свое онлайн-предложение физическим пунктом приема ставок, передает УНН.
Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).
Гостям заведения предлагают весь спектр букмекерских услуг: заключение спортивных пари на все маркеты и линии ставок из портфолио FAVBET, получение выигрышей, а также возможность просмотра актуальных спортивных событий.
Для удобства игроков заведение оборудовано несколькими столами с интерактивными дисплеями, большими табло с результатами матчей и зоной отдыха.
Игорь Сирук
"Мы рады способствовать тому, что цивилизованный рынок азартных развлечений постепенно вытесняет нелегальный сегмент. Букмекерский пункт FAVBET - первое заведение в Украине, имеющее лицензию КРАИЛ и работающее в соответствии с действующим законодательством в области азартных развлечений. Это - комфорт и безопасность игроков, соблюдение принципов ответственной игры, а также весомые взносы в госбюджет за счет налоговых и лицензионных платежей", - говорит директор БК "ФАВБЕТ" Игорь Сирук.
В компании отмечают, что планируют внимательно изучить опыт функционирования первого пункта и обратную связь от игроков, чтобы в дальнейшем применить его для улучшения качества услуг в ходе расширения наземной сети.
"Открытие букмекерского пункта является логическим звеном развития группы компаний FAVBET и призвано на еще более качественном уровне удовлетворять потребности клиентов", - отметил директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.
Сергей Дзекунов
Основанная в Украине, компания FAVBET - один из крупнейших спонсоров украинского спорта, поддерживающий ряд ведущих футбольных клубов страны, национальные федерации хоккея и баскетбола.
Компания также сотрудничает с Минмолодежьспорта в рамках Национальной платформы добропорядочности спорта, которая занимается поддержкой спортивной этики и противодействует договорным матчам.
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Лицензия на букмекерский пункт от 23.08.23 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 08.08.2023 года за №120.
FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт
Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).
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