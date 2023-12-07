Favbet Foundation и Code Club Украина готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей
Курс Favbet Foundation и Code Club Украина будет доступен для детей 8-11 лет. Учения будут проводить менторы — IТ-специалисты с опытом.
Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ
Генеральный секретарь ОБСЕ обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь освободить трех украинских сотрудников ОБСЕ, которых удерживает рф, на фоне того, как россия остается членом ОБСЕ.
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Институт цвета Pantone объявил Peach Fuzz цветом 2024 года, описав его как теплый, уютный, бархатный персиковый оттенок.
Президент Чехии призвал продолжать поддерживать Украину в борьбе с рф
Президент Чехии Петр Павел подтвердил неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии, подчеркнув, что речь идет также о безопасности Чехии.
Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном
Украинская делегация встретилась с Государственным секретарем США Блинкеном, чтобы обсудить реформы в системе закупок Министерства обороны Украины, отметив прозрачность, и получила благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций
Украина совместно с Европейской комиссией работает над созданием стратегического запаса лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива включает координацию с 193 медицинскими учреждениями и определение перечня основных лекарственных средств.
Европейцы ценят членство в ЕС и все больше интересуются выборами в Европарламент - опрос
Более 70% европейцев считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС и ценят сотрудничество между странами. 68% склонны голосовать на следующих выборах в Европейский парламент.
Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов
Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера.
Работодатели Польши и Украины договорились объединить усилия для разблокирования границы
Польские и украинские работодатели создают диалоговую платформу для решения проблемы блокады границы и обращаются за поддержкой к правительствам и Европейской Комиссии. Они планируют представить компромиссные решения после первой встречи 8 декабря.
"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах
россия взяла на вооружение новую стратегию невозвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, чтобы создать социально-политическое напряжение в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.