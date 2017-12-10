Фантастический бой: Порошенко позвонил Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко позвонил украинскому боксеру Василию Ломаченко и поздравил его с победой над Ригондо. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Позвонил Василию Ломаченко и поздравил его с победой. Это был фантастический бой! Спасибо за эти шесть победных раундов. Так держать, наш чемпион!" - написал Порошенко.
Он также добавил, что Украина гордится боксером.
Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился исторический бой двух двукратных олимпийских чемпионов Василия Ломаченко и Ригондо.
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В главном бою вечера 29-летний чемпион мира WBO в первом легком весе из Украины победил 37-летнего кубинского суперчемпиона мира WBA.