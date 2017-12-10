Фантастичний бій: Порошенко подзвонив Ломаченку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко зателефонував українському боксеру Василю Ломаченку і привітав його із перемогою над Рігондо. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зателефонував Василю Ломаченку і привітав його з перемогою. Це був фантастичний бій! Дякую за ці шість переможних раундів. Так тримати, наш чемпіоне!" - написав Порошенко.
Він також додав, що Україна пишається боксером.
Нагадаємо, у ніч з 9 на 10-е грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку завершився історичний бій двох дворазових олімпійських чемпіонів Василя Ломаченка і Гільєрме Рігондо.
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У головному бою вечора 29-річний чемпіон світу WBO в першій легкій вазі з України переміг 37-річного кубинського суперчемпіона світу WBA.