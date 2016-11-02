Фанаты "Бенфики" и "Динамо" устроили драку перед матчем Лиги Чемпионов

По сообщению, за несколько часов до матча фанаты устроили драку, которая продолжалась несколько минут, пока не прибыли представители правоохранительных органов.

Напомним, киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" - 0:1.