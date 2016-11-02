Фанаты "Бенфики" и "Динамо" устроили драку перед матчем Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо", фанаты команд устроили драку возле стадиона "Эштадиу да Луш", передает УНН со ссылкой на Xsport.ua.
По сообщению, за несколько часов до матча фанаты устроили драку, которая продолжалась несколько минут, пока не прибыли представители правоохранительных органов.
Напомним, киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях на "Эштадиу да Луш" потерпело поражение от португальской "Бенфики" - 0:1.