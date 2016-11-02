Фанати “Бенфіки” та “Динамо” влаштували бійку перед матчем Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Перед матчем 4-го туру группового етапу Ліги Чемпіонів між “Бенфікою” та “Динамо”, фанати команд влаштували бійку біля стадіону “Ештадіу да Луш”, передає УНН з посиланням на Xsport.ua.
За повідомленням за декілька годин до матчу фанати влаштували бійку, яка тривала декілька хвилин, доки не прибули представники правоохоронних органів.
Нагадаємо, Київське “Динамо” у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях на “Ештадіу да Луш” зазнало поразки від португальської “Бенфіки” — 0:1.