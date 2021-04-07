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Фальсификат в столице: правоохранители изъяли 100 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Фальсификат в столице: правоохранители изъяли 100 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 17711 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве правоохранители изъяли 100 тыс. бутылок поддельного алкоголя общей стоимостью почти 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

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Правоохранители установили, что поддельный алкоголь реализовывался через интернет, а также в точках розничной торговли по всей территории Украины.

“Во время санкционированных обысков, проведенных в складских помещениях, расположенных на территориях Херсонской и Николаевской областей, правоохранители изъяли из незаконного оборота фальсифицированные алкогольные напитки в количестве более 100 тысяч бутылок, маркированные марками акцизного налога с явными признаками подделки, и ликеро-водочные изделия в таре типа “Bag-in-Вох”, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что экономический эксперт Александр Охрименко называет среди наиболее негативных тенденций украинского алкогольного рынка именно фальсификат и алкоголь якобы иностранного производства, в частности, скандальные псевдогрузинские коньяки.

На эту проблему летом уже реагировали в АМКУ. Тогда компаниям ООО “Атлантис” (ТМ “Аджаро”), частному малому предприятию “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаури”), ООО “СП Аквавинтекс” и ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”) вынесли строгое предупреждение и не исключили применение финансовых санкций.

Нарушение от производителей “псевдогрузинского” алкоголя требовали устранить в 10-дневный срок. На сегодня проблема товаров с грузинскими названиями остается нерешенной.

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