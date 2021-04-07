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Фальсифікат у столиці: правоохоронці вилучили 100 тисяч пляшок підробленого алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві правоохоронці вилучили 100 тис. пляшок підробленого алкоголю загальною вартістю майже 15 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

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Правоохоронці встановили, що підроблений алкоголь реалізовувався через інтернет, а також в точках роздрібної торгівлі по всій території України.

“Під час санкціонованих обшуків, проведених у складських приміщеннях, розташованих на територіях Херсонської та Миколаївської областей, правоохоронці вилучили з незаконного обігу фальсифіковані алкогольні напої в кількості понад 100 000 пляшок, марковані марками акцизного податку з явними ознаками підробки, та лікеро-горілчані вироби у тарі типу “Bag-іn-Вох”, — розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що економічний експерт Олександр Охрименко називає серед найбільш негативних тенденцій українського алкогольного ринку саме фальсифікат і алкоголь нібито іноземного виробництва, зокрема, скандальні псевдогрузинські коньяки.

На цю проблему влітку вже реагували в АМКУ. Тоді компаніям ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), приватному малому підприємству “Лоцмен” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ “Українська дистрибуційна компанія” (ТМ “Гудаурі”) винесли суворе попередження і не виключили застосування фінансових санкцій.

Порушення від виробників “псевдогрузинського” алкоголю вимагали усунути у 10-денний термін. Станом на сьогодні проблема товарів із грузинськими назвами залишається не вирішеною.

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