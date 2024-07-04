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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Фактически это можно назвать "остатками": Плетенчук о количестве российских кораблей в Крыму

"Фактически это можно назвать "остатками": Плетенчук о количестве российских кораблей в Крыму

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 11:27  •  18164 просмотра

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По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, российские корабли в основном базируются в Новороссийске, который является единственной базой, где они могут дислоцироваться, тогда как корабли, оставшиеся в Крыму, - это преимущественно большие десантные корабли, которые находятся на ремонте, и их можно назвать "остатками".

Российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться. Количество кораблей, которые находятся в Крыму можно назвать "остатками", ведь там находятся в основном и большие десантные корабли на ремонте, которые стоят на ремонте. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Просматривал сегодня список кораблей, которые остаются в Крыму. Фактически это реально можно назвать "остатками". Сторожевой корабль там есть, 5 больших десантных кораблей, учитывая наш Константин Ольшанский, который там остался, все они находятся в ремонте. Они не в строю по состоянию на сейчас. Подводных лодок там нет, если не считать "Ростов-на-Дону", который был уничтожен. Есть интересные моменты. После уничтожения ракетного катера "Ивановец", аналогичный катер аналогичного проекта, который уже шел на утилизацию, вернули с утилизации и поставили в док на ремонт. Это показательно

- сказал Плетенчук.

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР1 февраля 2024, 11:03 • 37235 просмотров

Он добавил, что российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться.

Но там находится сторожевой флот в основном, боевых единиц нет. По большей части все находится в новороссийске и это единственная база, где они могут размещаться. Были попытки в туапсе, сочи ставить, но что-то у них пошло не так. В Очамчире, это Абхазия, там находится в основном береговая охрана. Поэтому локаций не так много, в основном это Новороссийск. В пределах Азово-Черноморского региона выбор у них небольшой

- добавил Плетенчук.

По его словам, угроза ракетных атак все равно сохраняется, ведь в составе Черноморского флота остается восемь носителей крылатых ракет.

Напомним

Мэр новороссийска андрей кравченко заявлял, что в ночь на среду беспилотные катера атаковали город.

Павел Башинский

Павел Башинский

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