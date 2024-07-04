"Фактически это можно назвать "остатками": Плетенчук о количестве российских кораблей в Крыму

Российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться. Количество кораблей, которые находятся в Крыму можно назвать "остатками", ведь там находятся в основном и большие десантные корабли на ремонте, которые стоят на ремонте. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Просматривал сегодня список кораблей, которые остаются в Крыму. Фактически это реально можно назвать "остатками". Сторожевой корабль там есть, 5 больших десантных кораблей, учитывая наш Константин Ольшанский, который там остался, все они находятся в ремонте. Они не в строю по состоянию на сейчас. Подводных лодок там нет, если не считать "Ростов-на-Дону", который был уничтожен. Есть интересные моменты. После уничтожения ракетного катера "Ивановец", аналогичный катер аналогичного проекта, который уже шел на утилизацию, вернули с утилизации и поставили в док на ремонт. Это показательно - сказал Плетенчук.

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

Он добавил, что российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться.

Но там находится сторожевой флот в основном, боевых единиц нет. По большей части все находится в новороссийске и это единственная база, где они могут размещаться. Были попытки в туапсе, сочи ставить, но что-то у них пошло не так. В Очамчире, это Абхазия, там находится в основном береговая охрана. Поэтому локаций не так много, в основном это Новороссийск. В пределах Азово-Черноморского региона выбор у них небольшой - добавил Плетенчук.

По его словам, угроза ракетных атак все равно сохраняется, ведь в составе Черноморского флота остается восемь носителей крылатых ракет.

Напомним

Мэр новороссийска андрей кравченко заявлял, что в ночь на среду беспилотные катера атаковали город.