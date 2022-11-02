Специалисты назвали особенности вакцинации после перенесенного COVID

Детали

"Вакцинация лиц, имеющих документированный COVID-19 в анамнезе, может быть отсрочена на 6 месяцев со времени течения COVID-19", - влюбляются в ЦОЗ.

Однако, по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена раньше, чем истечет 6-месячный срок, – при наличии достаточного количества доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в этой группе приоритетности, не имеют документированный COVID-19 в анамнезе.

Сообщается, что также вакцинация может быть проведена по истечении периода изоляции, но не ранее чем через 28 дней (4 недели) от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2 , в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин.

Кроме того, вакцинация лиц, переболевших COVID-19, проводится в соответствии с инструкцией по использованию вакцины.

Дополнение

В Украине за неделю с 24 по 30 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 3,1%, против показателя неделей ранее - до чуть более 16 тысяч.