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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Фахівці назвали особливості вакцинації після перенесеного COVID

Фахівці назвали особливості вакцинації після перенесеного COVID

Київ • УНН

 • 640271 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вакцинація проти COVID-19 осіб, які перехворіли на коронавірусну хворобу, може бути відтермінована на 6 місяців від часу перенесення хвороби. Але щеплення може бути проведене і після закінчення періоду ізоляції. Про це повідомляє УНН з посиланням на дайджест Центру громадського здоров'я.

Деталі

"Вакцинація осіб, які мають задокументований COVID-19 в анамнезі, може бути відтермінована на 6 місяців від часу перебігу COVID-19", - вкахують у ЦГЗ.

Однак, за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше, ніж скінчиться 6-місячний термін, – за наявності достатньої кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у цій групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі.

Повідомляється, що також вакцинація може бути проведена після закінчення періоду ізоляції, але не раніше ніж через 28 днів (4 тижні) від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/ визначення антигена вірусу SARS-CoV-2, відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин.

Окрім того, вакцинація осіб, які перехворіли на COVID-19, проводиться відповідно до інструкції з використання вакцини.

Доповнення

В Україні за тиждень з 24 по 30 жовтня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 3,1%, проти показника тижнем раніше - до трохи більше ніж 16 тисяч.

Українські Національні Новини

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