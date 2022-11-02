Фахівці назвали особливості вакцинації після перенесеного COVID

Деталі

"Вакцинація осіб, які мають задокументований COVID-19 в анамнезі, може бути відтермінована на 6 місяців від часу перебігу COVID-19", - вкахують у ЦГЗ.

Однак, за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше, ніж скінчиться 6-місячний термін, – за наявності достатньої кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у цій групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі.

Повідомляється, що також вакцинація може бути проведена після закінчення періоду ізоляції, але не раніше ніж через 28 днів (4 тижні) від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/ визначення антигена вірусу SARS-CoV-2, відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин.

Окрім того, вакцинація осіб, які перехворіли на COVID-19, проводиться відповідно до інструкції з використання вакцини.

Доповнення

В Україні за тиждень з 24 по 30 жовтня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 3,1%, проти показника тижнем раніше - до трохи більше ніж 16 тисяч.