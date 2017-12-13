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10 марта, 18:32 • 96209 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101479 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 101846 просмотра

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10 марта, 15:15 • 115647 просмотра

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"Фагор" ожидает перевода изъятых ФГВФЛ денег по кредитам банка "Михайловский"

"Фагор" ожидает перевода изъятых ФГВФЛ денег по кредитам банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 13338 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц должен будет вернуть средства, перечисленные ему кредитными должниками банка “Михайловский”. Об этом заявили в финансовой компании “Фагор”, передает УНН.

Там объяснили, что Верховный суд Украины поставил точку в споре за кредитный портфель банка “Михайловский”, установив права собственности за финансовой компанией “Фагор”.

“В решении прямо указано, что розничный кредитный портфель банка "Михайловский" принадлежит компании "Фагор", а ФГВФЛ не имеет на него никаких прав”, — подчеркнули в компании.

В “Фагор” также напомнили, что и ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц не был уполномочен на сбор средств, но делал это вопреки запрету суда.

“В результате игнорирования судебных запретов пострадала не одна тысяча людей. Нам неизвестны точное количество обманутых заёмщиков и точная сумма преступных доходов ФГВФЛ. Данные обстоятельства устанавливаются прокуратурой в рамках начатого против служебных лиц ФГВФЛ уголовного производства. Если средства не будут перечислены на счет ФК "Фагор" в ближайшее время, ФК "Фагор" будет вынуждено начать процесс принудительного взыскания задолженности с заёмщиков банка "Михайловский", отдавших свои деньги ФГВФЛ, так как она считается не погашенной и они будут вынуждены платить все заново, с учетом штрафов. Ненадлежащее выполнение заёмщиками обязательств по погашению кредитов не является виной ФК "Фагор" и препятствует ему в выполнении его обязательств перед клиентами, за счёт займов которых приобретался кредитный портфель”, — разъяснили в компании.

Напомним, ранее ФК “Фагор” продемонстрировала наличие оригиналов кредитных договоров и реестров банка “Михайловский”. В то же время прокуратура открыла против ФГВФЛ уголовное производства по факту мошенничества и незаконного сбора денег с должников этого банка.

По словам юристов, ФГВФЛ должен будет вернуть ФК “Фагор” не только деньги должников банка, но и процент за их незаконное удержание и использование.

Украинские Национальные Новости

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