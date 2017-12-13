"Фагор" ожидает перевода изъятых ФГВФЛ денег по кредитам банка "Михайловский"

Там объяснили, что Верховный суд Украины поставил точку в споре за кредитный портфель банка “Михайловский”, установив права собственности за финансовой компанией “Фагор”.

“В решении прямо указано, что розничный кредитный портфель банка "Михайловский" принадлежит компании "Фагор", а ФГВФЛ не имеет на него никаких прав”, — подчеркнули в компании.

В “Фагор” также напомнили, что и ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц не был уполномочен на сбор средств, но делал это вопреки запрету суда.

“В результате игнорирования судебных запретов пострадала не одна тысяча людей. Нам неизвестны точное количество обманутых заёмщиков и точная сумма преступных доходов ФГВФЛ. Данные обстоятельства устанавливаются прокуратурой в рамках начатого против служебных лиц ФГВФЛ уголовного производства. Если средства не будут перечислены на счет ФК "Фагор" в ближайшее время, ФК "Фагор" будет вынуждено начать процесс принудительного взыскания задолженности с заёмщиков банка "Михайловский", отдавших свои деньги ФГВФЛ, так как она считается не погашенной и они будут вынуждены платить все заново, с учетом штрафов. Ненадлежащее выполнение заёмщиками обязательств по погашению кредитов не является виной ФК "Фагор" и препятствует ему в выполнении его обязательств перед клиентами, за счёт займов которых приобретался кредитный портфель”, — разъяснили в компании.

Напомним, ранее ФК “Фагор” продемонстрировала наличие оригиналов кредитных договоров и реестров банка “Михайловский”. В то же время прокуратура открыла против ФГВФЛ уголовное производства по факту мошенничества и незаконного сбора денег с должников этого банка.

По словам юристов, ФГВФЛ должен будет вернуть ФК “Фагор” не только деньги должников банка, но и процент за их незаконное удержание и использование.