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"Фагор" очікує переказу вилучених ФГВФО грошей по кредитах банку "Михайлівський"

"Фагор" очікує переказу вилучених ФГВФО грошей по кредитах банку "Михайлівський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб повинен буде повернути кошти, перераховані йому кредитними боржниками банку "Михайлівський". Про це заявили у фінансовій компанії "Фагор", передає УНН.

Там пояснили, що Верховний суд України поставив крапку в суперечці за кредитний портфель банку "Михайлівський", встановивши права власності за фінансовою компанією "Фагор".

"У рішенні прямо вказано, що роздрібний кредитний портфель банку "Михайлівський" належить компанії "Фагор", а ФГВФО не має на нього ніяких прав", - підкреслили в компанії.

В "Фагор" також нагадали, що і раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб не був уповноважений на збір коштів, але робив це всупереч забороні суду.

"В результаті ігнорування судових заборон постраждала не одна тисяча людей. Нам невідомі точна кількість ошуканих позичальників і точна сума злочинних доходів ФГВФО. Дані обставини встановлюються прокуратурою в рамках розпочатого проти службових осіб ФГВФО кримінального провадження. Якщо кошти не будуть перераховані на рахунок ФК "Фагор" найближчим часом, ФК "Фагор" буде змушене почати процес примусового стягнення заборгованості з позичальників банку "Михайлівський", які віддали свої гроші ФГВФО, так як вона вважається не погашеною і вони будуть змушені платити всі заново, з урахуванням штрафів. Неналежне виконання позичальниками зобов'язань з погашення кредитів не є виною ФК "Фагор" і перешкоджає йому виконати його зобов'язання перед клієнтами, за рахунок позик яких здобувався кредитний портфель", - роз'яснили в компанії.

Нагадаємо, раніше ФК "Фагор" продемонструвала наявність оригіналів кредитних договорів та реєстрів банку "Михайлівський". У той же час прокуратура відкрила проти ФГВФО кримінальне виробництва за фактом шахрайства та незаконного збору грошей з боржників цього банку.

За словами юристів, ФГВФО повинен буде повернути ФК "Фагор" не тільки гроші боржників банку, але і відсоток за їх незаконне утримання і використання.

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