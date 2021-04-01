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Facebook будет удалять видео и аудиозаписи с Дональдом Трампом

Facebook будет удалять видео и аудиозаписи с Дональдом Трампом

Киев  •  УНН

 • 18451 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В среду Facebook удалил из своей платформы видеотизер интервью с Дональдом Трампом и сообщил, что будет в дальнейшем блокировать любые аудиозаписи бывшего президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Журналистка Fox News Лара Трамп поделилась сообщением от Facebook, в котором ее предупреждают, что удалили видео-тизер будущего интервью со своим тестем на Fox News.

Объясняется, что видео было удалено “в соответствии с блока, расположенного в учетных записях Дональда Трампа в Facebook и Instagram”.

Он добавил, что “любое дальнейший содержание, опубликованное голосом Дональда Трампа, будет удалено, и это приведет к дополнительным ограничений на счета”.

Цитата

“Эти указания применяются ко всем учетным записям и Страниц предвыборной кампании, включая команду Трампа, другие средства обмена сообщениями о кампании на наших платформах и бывших суррогатов”, — говорится в письме, размещенном в Instagram.

Дополнительно

Дональду Трампу запретили пользоваться Facebook с начала января, после того, как он разжег, а потом не осудил жестокое восстание Капитолия. Тогда главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что компания считает, что “риск позволить президенту продолжать пользоваться нашей службой в этот период просто слишком большой”.

После восстания Трамп удалил его аккаунты с нескольких платформ социальных сетей, включая Twitter и Instagram, принадлежащих Facebook. Twitter заявил, что бывшему президентуникогда не позволят вернуться.

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