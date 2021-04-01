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Facebook видалятиме відео та аудіозаписи з Дональдом Трампом

Facebook видалятиме відео та аудіозаписи з Дональдом Трампом

Київ • УНН

 • 18455 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У середу Facebook видалив із своєї платформи кліп інтерв’ю з Дональдом Трампом і повідомив, що буде надалі блокувати будь-які аудіозаписи колишнього президента США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Журналістка Fox News Лара Трамп поділилася повідомленням від Facebook, в якому її попереджають, що видалили відео-тизер майбутнього інтерв’ю зі своїм тестем на Fox News.

Пояснюється, що відео було видалено "відповідно до блоку, розміщеного в облікових записах Дональда Трампа у Facebook та Instagram".

Він додав, що "будь-який подальший вміст, опублікований голосом Дональда Трампа, буде видалений, і це призведе до додаткових обмежень на рахунки".

Цитата

"Ці вказівки застосовуються до всіх облікових записів та Сторінок передвиборчої кампанії, включаючи команду Трампа, інші засоби обміну повідомленнями про кампанії на наших платформах та колишніх сурогатів", - йдеться у листі, розміщеному в Instagram.

Додатково

Дональду Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після того, як він розпалив, а потім не засудив жорстоке повстання Капітолію. Тоді головний виконавчий директор Марк Цукерберг заявив, що компанія вважає, що "ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашою службою в цей період просто занадто великий".

Після повстання Трамп видалив його акаунти з кількох платформ соціальних мереж, включаючи Twitter і Instagram, що належать Facebook. Twitter заявив, що колишньому президентові ніколи не дозволять повернутися.

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