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Facebook удалил аккаунты, связанные со “Слугой народа”

Facebook удалил аккаунты, связанные со “Слугой народа”

Киев  •  УНН

 • 27222 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Facebook удалил более 100 аканутив, которые были связаны с политической партией “Слуга народа”. Об этом говорится в отчете Facebook за апрель, пишет УНН.

Детали

В компании заявили, что удалили 105 аккаунтов за нарушение политики Facebook по скоординированной неаутентичные поведения (CIB). Люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координации действий. Расследование выявило связь с лицами, связанными с политической партией “Слуга народа” в Украине.

На рекламу страниц потратили около 210 000 долларов.

Цитата

“Люди, которые стоят за этой деятельностью, размещали на украинском и русском языках новости на темы: коррупция, политика, автомобильная промышленность, сатирический смысл о covid-19, комментарии о партии” Слуга народа “и действующую украинскую власть, критику оппозиционных партий и политиков, включая бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличка”, — говорится в отчете.

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Напомним

Администрация социальной сети Facebook удалила десятки групп и страниц в Facebook и Instagram, обнаружив их связи с партией пятого президента Украины, ныне народного депутата Петра Порошенко “Европейская солидарность”, а также с рядом общественных организаций.

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