Facebook видалив акаунти, пов’язані зі “Слугою народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Facebook видалив більше 100 аканутів, які були пов’язані з політичною партією “Слуга народу”. Про це йдеться у звіті Facebook за квітень, пише УНН.
Деталі
У компанії заявили, що видалили 105 акаунтів за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB). Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію дій. Розслідування виявило зв’язок з особами, пов’язаними з політичною партією “Слуга народу” в Україні.
На рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.
Цитата
“Люди, які стоять за цією діяльністю, розміщували українською та російською мовами новини на теми: корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про covid-19, коментарі про партію „Слуга народу“ та діючу українську владу, критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера
Києва Віталія Кличка”, — йдеться у звіті.
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Нагадаємо
Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила десятки груп і сторінок у Facebook та Instagram, виявивши їх зв’язки з партією п’ятого президента України, нині народного депутата Петра Порошенка “Європейська солідарність”, а також з низкою громадських організацій.