Боти навколо нас: все, що ви хотіли знати про ботів та ареал їхнього поширення

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Щодня в соціальних мережах з'являються тисячі улесливих або образливих коментарів про українських політиків. І боти в черговий раз підтверджують: масова "любов" до політиків в мережі - не така вже народна. УНН в рамках проекту "АленаВкурсе" розбирався в тому як влаштовані ботоферми і скільки коштує їх "любов".

Хто такі боти

Боти - це програми, які керують фейковий акаунтами в соціальних мережах. Ще так називають людей під фейковими акаунтами з аватарки котика-собачки-квітки, які пишуть потрібні коментарі в потрібний час під потрібним постом політика.

Взаємними лайками і перепостами вони штучно виводять в тренди замовні теми або хештеги. Наприклад, в 2015-2016 роках в Німеччину приїхало дуже багато біженців. Їх було практично півмільйона. Так ось, за допомогою ботів активно розкручувалася пости і хештеги проти біженців. І хоча в соцмережах вистачало і сторінок на підтримку біженців, без активної участі ботів вони виглядали куди менш популярними. Зрештою могло скластися хибне враження, що більшість німців проти допомоги біженцям.

В Україні основна біржа праці ботоферм - це Facebook. Тут вони "пасуться" і заробляють. Пік їхньої активності був в 2019 році, під час протистояння Порошенка та Зеленського. Ось тоді боти і активізувалися. Вони були всюди. Навіть у вас в друзях.

У минулому році в Україні викрили міжрегіональну мережу ботоферм. Мережа ботоферм діяла на території Києва та Запорізької області.

У мережі налічувалося приблизно 3,5 тисячі спамерських пошукових роботів. Її організатори керували обліковими записами в соціальних мережах, електронними поштовими скриньками і електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних. Для реєстрації акаунтів, крім українських SIM-карт, також використовувалися іноземні.

Але це було раніше, а в цьому році правоохоронці накрили ботоферму вже з 18-ма тисячами фейковий акаунтів.

Якими бувають боти

У сфері соціального ботоводства, експерт з інформаційної безпеки виділяє 4 типи ботів.

Перший тип це соціальні боти в електронній комерції. Боти-менеджери з продажу. Ідентифікуюча ознака: стилізація під сервіс свого власника. Їх, як правило, ніхто і не приховує.

Другий тип - SEO-боти, лайкателі, накручувальники і репостери. Ознака: величезна кількість груп, підписок, репоста і повна відсутності особистої інформації.

Третій тип це боти-багатоденки. Ознака: активне посилання на сторонній сервіс в профілі або на стіні користувача з припискою тут рідко буваю, шукайте мене по посиланню.

Четвертий тип це політичні боти. Тролі і лідери думок. Ідентифікуюча ознака: явно не виражена, максимальна відповідність реальному аккаунту. Як правило, такі боти підключені до систем спілкування і можуть односкладово відповідати на ваші повідомлення.

Що ж таке ботоферма

Багато хто уявляє картинку: сидить людина, перед нею 500 телефонів і з кожного вона робить пост з потрібним коментарем.

"Ні, це звичайний комп'ютер на якому встановлено спеціалізоване, як правило, програмне забезпечення. Всі смс і телефони на які приймають авторизовані дані, вони зараз знаходяться в онлайні, або використовують сторонні сервіси. Онлайн SIM, оренда номерів для реєстрації цих фейковий акаунтів або акаунтів спамерських пошукових роботів. Якщо ми говоримо про професійну ботоферму, то це звичайний ноутбук, який нічим не відрізняється від вашого. Там є софт, який в режимі онлайну приймає всі смс і переадресовує їх куди треба, в потрібні поля і робить це все в автоматичному режимі", - розповів експерт з кібербезпеки Микита Книш.

А кого ж беруть на роботу ботом? Або ботоводом?

"Ви можете влаштуватися на роботу тролем. Влаштуватися на роботу ботом у вас не вийде тому, що ви жива людина. А бот - це фейковий аккаунт. Ви можете влаштуватися ботоводом, СММ-ником. У маркетингових агентствах кандидат на подібну посаду повинен володіти навичками SMM, мінімальними навичками роботи в соціальних мережах і навичками по автоматизації дій. Там все теж саме як і на вашій роботі, нічим не буде відрізнятися. Ви прийдете швидше за все в якусь компанію. Якщо це політичне спрямування, то скажуть, ось вам 100 акаунтів і основна лінія, ви якимось чином повинні рерайтити, чи то пак переписувати основні меседжі і розміщувати їх на спамерських пошукових роботах. Ось вам програма для генерації текстів, для сінонімізаціі текстів. Це все дуже просто, швидко і автоматизовано. Вам видадуть софт - інструменти, які дозволяють з однієї вашої статті зробити 100 статей".

Соцмережі оголошують постійно курс на боротьбу з ботофермами, але по факту закривають лише кілька відсотків від багатомільйонної кількості фейковий акаунтів. Чому?

"Давайте чесно, тому що соціальним мережам дуже вигідна наявність цих ботоферм і наявність трафіку. Всі журналісти чомусь думають, що власник соціальної мережі зацікавлений в тому, що в нашій державі або в державі в якій він працює все було добре. А він насправді зацікавлений в тому щоб заробляти гроші".

Експерт пояснює, що соціальним мережам, а точніше їх власникам, все одно за який "клік" будуть платити чи то реклама кави або реклама збільшення грудей. Єдине, що може зупинити соціальні мережі - небажання вплутуватися в рекламу незаконних послуг.

"Тому вони борються тільки з незаконними речами, які на 100% можуть довести, на всьому іншому вони заробляють".

Чи є у нас в Україні аналог Ольгинської ботоферми?

"Навіть, якщо б він був, я не мав би права про нього говорити. Тому можу як Ізраїль відповісти, щодо ядерної зброї: не може не підтвердити, ні спростувати. Мені б дуже хотілося що б у нас була така ферма, я дійсно вважаю, що нашій розвідці, нашому СБУ і нашій кіберполіції необхідна така ферма і я вважаю, що ще нашій прекрасній країні необхідні наступальні кіберпідрозділи".

Відомо, що зараз багато політиків наймають ботоферми собі в підтримку. Чи є зараз ботоферма дієвим інструментом в політичній грі. Розповість політтехнолог Дмитро Раїмов.

"Ми говоримо про політиків, які системно підходять до своєї комунікації і до своєї репутації, це завжди гроші. Без грошей ця історія не працює. Всі у кого є гроші використовують ботів. Питання в тому, як використовують. Це або найняте агентство, або прес-служба. Іноді прес-секретар створить 5-6 акаунтів і створює видимість бурхливої, активної підтримки нашого улюбленої сонцелікої людини. А є більш професійна історія, це коли звертаються в агентство, ці політики зазвичай вагомі: глави комітетів, міністри, люди займають високі посади і тоді агентство допомагає створювати загальну дискусію в потрібному ключі".

Скільки коштує найняти ботоферму, наприклад, на три місяці?

"Важливо розуміти обсяги, які потрібні, якщо ми говоримо про сторінки міністерств, президента, прем'єр міністра - це дорога робота. Це абонентське обслуговування може коштувати і 10, і 20, і більше тисяч доларів щомісяця, на підтримання тональності".

За словами Раімова, грамотно побудована ботоферма може приносити не одну сотню тисяч доларів щомісяця.

"Ботоферми блокують, багато викривають, але ця послуга користується попитом і ціна на неї зростає через те, що чим більше блокують, чим більше знищується ботоферм - тим дорожче стає послуга, тому, що її потрібно вже робити грамотно, а не просто Іван Петрович без фотографії, без нічого буде щось писати".

Боти - це психологія

У соціальних мережах боти можуть впливати на підсвідомість людей і формувати громадську думки. Як ботам вдається насаджувати свої думки в соціальних мережах? І чому боти працюють як секта, розповість політичний психолог Світлана Чунікіна.

"Навскидку можна згадати дві закономірності, два психологічних закони, які можуть пояснити ефективність ботоферм в певних політичних ситуаціях. Перший закон відкрив Соломон Аш, це класичний його експеримент. В одному експерименті, де були всі підсадні і один піддослідний, запитали якого кольору пірамідки вони перед собою бачать. А пірамідки були одна чорна, інша біла. І коли 7 осіб перед тобою говорять, що пірамідки чорні, то дуже невеликий відсоток людей покладався на дані від власних органів почуттів і говорили все-таки, що пірамідки одна чорна, а інша біла. Близько двох третин піддослідних погоджувалися, що пірамідки чорні. І деякі з цих людей дійсно починали вірити, що пірамідки чорні. Думки більшості здалися достовірніші від своїх. Зараз нейронаука дає можливість нам побачити, що для мозку незгода з думкою більшості сприймається як помилка".

З якою метою в основному використовують ботів?

"Боти спочатку були придумані, для збивання позитивного пафосу. Радше як інструмент цькування, ніж підтримки. З цим пов'язана специфіка ботоферм, вона швидше засуджуюча, хейтерская, ніж така, що вихваляє, але іноді і в цих цілях використовують. Є дослідження, яке показує, що психотип тролів схожий на психотип лідерів деструктивних сект релігійних, деструктивних авторитарних лідерів. У інтернет тролів теж зустрічалася темна тріада, комбінація з трьох рис: психопатія, нарцисизм і макіавелізм, які забезпечують ось цю ось токсичність у взаємодії з цією людиною. І такі люди одночасно і впливові - адже засуджуючій думці ми більше довіряємо, тому, що відчуваємо за нею велику силу".

Політик найняв собі в підтримку ботоферму і вірить, в те що боти вплинуть на думки людей і вони потягнуться за ним, але в результаті він зазнає поразку, який його емоційний стан на даному етапі?

"Боти, ботоферма більш ефективна коли потрібно сформувати негативну думки про когось або про щось, ніж позитивну. На формування позитивної думки боти впливають дуже опосередковано і швидше за все погано. Є такий цікавий феномен, політики знають, що ажитація в мережі викликана ботами, за яких вони платять і платять цілеспрямовано, але вони рано чи пізно починають вірити, що ця підтримка дійсно щира. І окільки боти для формування позитивної громадської думки працюють погано, то розчарування неминуче. Ось цей ось момент цікавий, чому політики знаючи, що їм доводиться купувати ботоферму для підтримки свого рейтингу, рано чи пізно починають вірити, що рейтинг справжній".