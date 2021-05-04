Facebook объявит решение о судьбе аккаунта Трампа 5 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Независимый наблюдательный совет Facebook Inc в понедельник сообщила в Twitter, что 5 мая объявит решение о том, оставить в силе бессрочное блокирование бывшего президента США Дональда Трампа на социальных медиа Facebook и Instagram, сообщает УНН.
Детали
Facebook заблокировал доступ Трампа к его аккаунтам в Facebook и Instagram из-за опасений дальнейших насильственных беспорядков после штурма Капитолия США 6 января его сторонниками. Позже компания передала дело в наблюдательный совет.
Совет, созданный Facebook в ответ на критику в адрес его работы с проблемным контентом, в середине апреля заявил, что продолжил период публичных консультаций по этому делу.
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Тогда совет сообщил, что в деле Трампа поступило более 9 тысяч комментариев, больше, чем в любом другом деле.
Напомним
Ранее в Twitter сообщали, что не будут разблокировать аккаунт Трампа. В свою очередь, представители видеохостинга YouTube в январе продлили на неопределенный срок ограничения по учетной записи бывшего президента США.