Facebook оголосить рішення щодо долі акаунта Трампа 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Незалежна наглядова рада Facebook Inc в понеділок повідомила у Twitter, що 5 травня оголосить рішення про те, чи залишити в силі безстрокове блокування колишнього президента США Дональда Трампа на соціальних медіа Facebook і Instagram, інформує УНН.
Деталі
Facebook заблокував доступ Трампа до його акаунтів в Facebook і Instagram через побоювання подальших насильницьких заворушень після штурму Капітолію США 6 січня його прихильниками. Пізніше компанія передала справу в наглядову раду.
Рада, створена Facebook у відповідь на критику на адресу його роботи з проблемним контентом, в середині квітня заявив, що продовжив період публічних консультацій у цій справі.
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Тоді рада повідомила, що у справі Трампа надійшло понад 9 тисяч коментарів, більше, ніж за будь-якого іншого справі.
Нагадаємо
Раніше у Twitter повідомляли, що не планують розблоковувати акаунт Трампа. Своєю чергою, представники відеохостингу YouTube у січні продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США.