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Facebook оголосить рішення щодо долі акаунта Трампа 5 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Незалежна наглядова рада Facebook Inc в понеділок повідомила у Twitter, що 5 травня оголосить рішення про те, чи залишити в силі безстрокове блокування колишнього президента США Дональда Трампа на соціальних медіа Facebook і Instagram, інформує УНН.

Деталі

Facebook заблокував доступ Трампа до його акаунтів в Facebook і Instagram через побоювання подальших насильницьких заворушень після штурму Капітолію США 6 січня його прихильниками. Пізніше компанія передала справу в наглядову раду.

Рада, створена Facebook у відповідь на критику на адресу його роботи з проблемним контентом, в середині квітня заявив, що продовжив період публічних консультацій у цій справі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook видалятиме відео та аудіозаписи з Дональдом Трампом

Тоді рада повідомила, що у справі Трампа надійшло понад 9 тисяч коментарів, більше, ніж за будь-якого іншого справі.

Нагадаємо

Раніше у Twitter повідомляли, що не планують розблоковувати акаунт Трампа. Своєю чергою, представники відеохостингу YouTube у січні продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США.

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