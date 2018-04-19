Facebook будет разрабатывать чипы для искусственного интеллекта

Команда соцсети стремится нанять менеджера для создания собственных полупроводников, согласно списку вакансий на своем корпоративном сайте. Главной целью этих разработок является уменьшение зависимости от таких компаний, как Intel Corp. и Qualcomm Inc ..



В описании вакансии не было четко указано, как Facebook хочет использовать чипы. Facebook может использовать такие чипы для устройств питания, программного обеспечения искусственного интеллекта и серверов в своих центрах обработки данных.



Исследователь Facebook в области искусственного интеллекта Ян Лецун также упомянул в своем блоге "кандидатов, заинтересованных в разработке чипов для ИИ".

Как сообщал УНН, федеральный суд Калифорнии принял решение, согласно которому Facebook можно будет предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей.