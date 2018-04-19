Facebook буде розробляти чіпи для штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Соціальна мережа Facebook набирає команду фахівців для розробки власних мікрочіпів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Команда соцмережі прагне найняти менеджера для створення власних напівпровідникі, згідно зі списком вакансій на своєму корпоративному веб-сайті. Головною ціллю цих розробок є зменшення залежності від таких компаній, як Intel Corp. та Qualcomm Inc..
В описі вакансії не було чітко вказано, як саме Facebook хоче використовувати чіпи. Facebook може використовувати такі чіпи для пристроїв харчування, програмного забезпечення штучного інтелекту та серверів у своїх центрах обробки даних.
Дослідник Facebook в сфері штучного інтелекту Ян Лецун також згадав у своєму блозі "кандидатів, зацікавлених в розробці чіпів для ШІ".
Як повідомляв УНН, федеральний суд Каліфорнії ухвалив рішення, згідно якому Facebook можна буде пред'явити колективний позов за використання технології розпізнавання облич без згоди користувачів.