Ф.Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии

Президент Германии Йоахим Гаук уволил Ф.Штайнмайера с должности главы министерства иностранных дел и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Отметим, ранее Ф.Штайнмайер был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ.