Ф.Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Президент Германии Йоахим Гаук уволил Ф.Штайнмайера с должности главы министерства иностранных дел и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.
Отметим, ранее Ф.Штайнмайер был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ.