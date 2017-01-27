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Ф.Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии

Ф.Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии

Киев • УНН

 • 10504 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Германии Йоахим Гаук уволил Ф.Штайнмайера с должности главы министерства иностранных дел и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Отметим, ранее Ф.Штайнмайер был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ.

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