Ф.Штайнмайєр пішов з посади голови МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Франк-Вальтер Штайнмайєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Президент Німеччини Йоахім Гаук звільнив Ф.Штайнмайєра з посади голови міністерства закордонних справ і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Габріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.
Зазначимо, раніше Ф.Штайнмайєр був висунутий кандидатом на пост президента ФРН.