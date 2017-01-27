Ф.Штайнмайєр пішов з посади голови МЗС Німеччини

Президент Німеччини Йоахім Гаук звільнив Ф.Штайнмайєра з посади голови міністерства закордонних справ і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Габріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.

Зазначимо, раніше Ф.Штайнмайєр був висунутий кандидатом на пост президента ФРН.