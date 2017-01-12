Ф.Олланд подтвердил невозможность отмены санкций в отношении РФ до выполнения минских соглашений - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд во время выступления перед дипломатическим корпусом подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ до четкого выполнения минских соглашений. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Только что Ф.Олланд завершил выступление перед дипкорпусом: Франция не признает аннексию Крыма; санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", - сообщил украинский посол.
В декабре Ф.Олланд и канцлер ФРГ А.Меркель выступили за продолжение санкций против России.