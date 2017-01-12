Ф.Олланд підтвердив неможливість скасування санкцій щодо РФ до виконання мінських угод - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд під час виступу перед дипломатичним корпусом підтвердив позицію про неможливість скасування санкцій щодо РФ до чіткого виконання мінських угод. Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Щойно Ф.Олланд завершив виступ перед дипкорпусом: Франція не визнає аненксію Криму; санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінська", - повідомив український посол.
У грудні Ф.Олланд і канцлер ФРН А.Меркель виступили за продовження санкцій проти Росії.