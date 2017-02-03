Ф.Олланд назвал "неприемлемым" давление Д.Трампа на ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд считает "неприемлемым" давление, которое оказывает на Европейский Союз президент США Дональд Трамп, в частности, прогнозируя распад ЕС в будущем, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Давление о том, чем должна или не должна быть Европа, через определенное количество заявлений президента Соединенных Штатов, является неприемлемым", - заявил Ф.Олланд.
Отвечая на вопрос о поддержке действий Трампа со стороны власти Польши и Венгрии, Олланд отметил, что в случае, если страны ЕС не будут придерживаться единой позиции, "будущего с Трампом не будет".
"Многим странам следует подумать о том, что их будущее - прежде всего с ЕС, вместо того, чтобы представлять неизвестно какие двусторонние отношения с США", - заявил Ф.Олланд.
Как сообщал УНН, президент Франции призвал ЕС ответить на заявления Д.Трампа о Brexit.