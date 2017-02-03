Ф.Олланд назвав "неприйнятним" тиск Д.Трампа на ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд вважає "неприйнятним" тиск, який здійснює на Європейський Союз президент США Дональд Трамп, зокрема, прогнозуючи розпад ЄС у майбутньому, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Тиск стосовно того, чим має або не має бути Європа, через певну кількість заяв президента Сполучених Штатів, є неприйнятним", - заявив Ф.Олланд.
Відповідаючи на запитання щодо підтримки дій Трампа з боку влади Польщі та Угорщини, Олланд наголосив, що у разі, якщо країни ЄС не дотримуватимуться єдиної позиції, "майбутнього з Трампом не буде".
"Багатьом країнам варто подумати про те, що їхнє майбутнє - насамперед з ЄС, замість того, щоб уявляти невідомо які двосторонні відносини зі США", - заявив Ф.Олланд.
Як повідомляв УНН, президент Франції закликав ЄС відповісти на заяви Д.Трампа про Brexit.