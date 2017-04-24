Ф.Оланд призвал французов голосовать за Е.Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд призвал избирателей голосовать за Эммануэля Макрона во втором президентском туре, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Говоря от имени Елисейского дворца, Ф.Олланд заявил, что "победа М.Ле Пен будет опустошать экономику страны и поставит под угрозу французскую свободу".
Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрон. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится выхода Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.
Е.Макрон и М.Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая.
Как сообщал УНН, обнародованы результаты первого тура президентских выборов во Франции вызвали резкий рост биржевого индекса Dax на Франкфуртской бирже .