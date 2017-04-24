Ф.Оланд призвал французов голосовать за Е.Макрона

Говоря от имени Елисейского дворца, Ф.Олланд заявил, что "победа М.Ле Пен будет опустошать экономику страны и поставит под угрозу французскую свободу".

Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрон. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится выхода Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.

Е.Макрон и М.Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая.

Как сообщал УНН, обнародованы результаты первого тура президентских выборов во Франции вызвали резкий рост биржевого индекса Dax на Франкфуртской бирже .