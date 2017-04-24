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Ф.Оланд закликав французів голосувати за Е.Макрона

Ф.Оланд закликав французів голосувати за Е.Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Франції Франсуа Оланд закликав виборців голосувати за Еммануеля Макрона в другому президентському турі, передає УНН з посиланням на The Associated Press.

Говорячи від імені Єлисейського палацу, Ф.Олланд заявив, що "перемога М.Ле Пен буде спустошувати економіку країни і поставить під загрозу французьку свободу".

Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю - ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.

Е.Макрон та М.Ле Пен пройшли до другого туру виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня.

Як повідомляв УНН, оприлюднені результати першого туру президентських виборів у Франції спричинили різке зростання біржового індексу Dax на Франкфуртській біржі.

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