Ф.Оланд закликав французів голосувати за Е.Макрона

Говорячи від імені Єлисейського палацу, Ф.Олланд заявив, що "перемога М.Ле Пен буде спустошувати економіку країни і поставить під загрозу французьку свободу".

Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю - ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.

Е.Макрон та М.Ле Пен пройшли до другого туру виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня.

Як повідомляв УНН, оприлюднені результати першого туру президентських виборів у Франції спричинили різке зростання біржового індексу Dax на Франкфуртській біржі.