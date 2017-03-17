Ф.Могерини назвала аннексию Крыма Россией прямым вызовом международной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Европейский Союз не признает и осуждает аннексию Россией Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в своем заявлении по Крыму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
"Евросоюз еще раз подчеркивает, что не признает и продолжает осуждать такое нарушение международного права. Это нарушение остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который стоит на защите единства и суверенитета всех государств", — говорится в заявлении.
В ЕС также обращают внимание на ситуацию с правами человека в Крыму, которая ухудшается из-за закрытия крымскотатарских медиа, запрета деятельности их органа самоорганизации — Меджлиса, а также преследование их лидеров.
ЕС призвал освободить первого заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и снять обвинение с заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
"Мы призываем к полному соблюдению права на юридическое сопровождение. Кроме того, ЕС в очередной раз призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех тех, кого задержали и осудили с нарушением международного права", — отмечают в представительстве.
Как сообщал УНН, ЕС обвинил Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей.