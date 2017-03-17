Ф.Могерини назвала аннексию Крыма Россией прямым вызовом международной безопасности

"Евросоюз еще раз подчеркивает, что не признает и продолжает осуждать такое нарушение международного права. Это нарушение остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который стоит на защите единства и суверенитета всех государств", — говорится в заявлении.

В ЕС также обращают внимание на ситуацию с правами человека в Крыму, которая ухудшается из-за закрытия крымскотатарских медиа, запрета деятельности их органа самоорганизации — Меджлиса, а также преследование их лидеров.

ЕС призвал освободить первого заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и снять обвинение с заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

"Мы призываем к полному соблюдению права на юридическое сопровождение. Кроме того, ЕС в очередной раз призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех тех, кого задержали и осудили с нарушением международного права", — отмечают в представительстве.

Как сообщал УНН, ЕС обвинил Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей.