Ф.Могеріні назвала анексію Росією Криму прямим викликом міжнародній безпеці

“Євросоюз вкотре наголошує, що не визнає та продовжує засуджувати таке порушення міжнародного права. Це порушення залишається прямим викликом для міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який стоїть на захисті єдності та суверенітету усіх держав”, — йдеться в заяві.

В ЄС також звертають увагу на ситуацію з правами людини в Криму, яка погіршується через закриття кримськотатарських медіа, заборону діяльності їхнього органу самоорганізації — Меджлісу, а також переслідування їхніх лідерів.

ЄС закликало звільнити першого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та зняти звинувачення із заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

“Ми спонукаємо до повного дотримання права на юридичний супровід. Окрім того, ЄС укотре закликає до негайного звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка та усіх тих, кого затримали та засудили із порушенням міжнародного права” — зазначають у представництві.

Як повідомляв УНН, ЄС звинуватив Facebook, Google і Twitter в порушенні прав споживачів.