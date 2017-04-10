Ф.Могерини: феномен миграции носит глобальный характер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Феномен миграции носит глобальный характер и затрагивает не только Европу. Об этом заявила в воскресенье в столице Алжира верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини по итогам встречи с алжирским министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Абделькадер Мессахелем, передает УНН со ссылкой на Algеrie Presse Service.
“Феномен миграции носит глобальный характер и затрагивает не только Европу, но также и весь регион”, — подчеркнула глава европейской дипломатии.
По ее мнению, по этому вопросу “будет продолжена работа в духе плана партнерства и двустороннего сотрудничества”.
По результатам переговоров Ф.Могерин и А.Мессахель договорились учредить в рамках двустороннего сотрудничества механизм диалога в сфере безопасности с целью борьбы против терроризма“.
“Это будет механизм наподобие тех, что мы имеем с нашими партнерами в мире”, — сообщил алжирский министр.