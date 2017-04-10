Ф.Могеріні: феномен міграції носить глобальний характер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Феномен міграції носить глобальний характер і зачіпає не тільки Європу. Про це заявила в неділю в столиці Алжиру верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні за підсумками зустрічі з алжирським міністром у справах Магрибу, Африканського союзу і Ліги арабських держав Абделькадером Мессахелем, передає УНН з посиланням на Algеrie Presse Service.
“Феномен міграції носить глобальний характер і зачіпає не тільки Європу, але також і весь регіон”, — підкреслила глава європейської дипломатії.
На її думку, з цього питання “буде продовжена робота в дусі плану партнерства та двостороннього співробітництва”.
За результатами переговорів Ф.Могерін і А.Мессахель домовилися заснувати в рамках двостороннього співробітництва механізм діалогу у сфері безпеки з метою боротьби проти тероризму“.
“Це буде механізм на зразок тих, що ми маємо з нашими партнерами у світі”, — повідомив алжирський міністр.