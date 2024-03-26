F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил ответ относительно поведения российского дипломата, который проигнорировал приглашение в министерство иностранных дел Польши. Также руководитель оборонного ведомства Польши отметил, что в случае угрозы, - польские и союзнические пары F-16 будут подняты в воздух, кроме того готова противоракетная оборона.

Об этом передает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

Российский посол Сергей Андреев не прибыл в МИД Польши, чтобы объяснить инцидент с пролетом российской ракеты над польской территориейю.

Мы не впервые имеем дело с нарушениями как закона, так и международных стандартов. заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он также сообщил, что польские власти будут принимать дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

По словам министра обороны Польши, следующих шагов можно ожидать в ближайшие дни. По его словам, решение посла было "абсолютно неправильным".

Также глава Минобороны Польши подчеркнул, что в случае угрозы безопасности Польши, "польские и союзнические пары F-16 поднимаются и активируется противоракетная и противовоздушная оборона".

Он отметил, что в стране ввели круглосуточное дежурство в оперативном центре Минобороны, - там дежурит весь аппарат министерства.

Напомним,

Российская крылатая ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд вблизи города Оцердов 24 марта, что заставило Польшу усилить меры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.