"Эвакуация" из оккупированного Донбасса: в Ростовской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста "беженцев" из оккупированного Донбасса. Об этом сообщил в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
"Учитывая тенденции к росту количества граждан, которые прибывают, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на оперативном совещании с вр.и.о главы МЧС Александром Чуприяном.
"Это правильное решение, мы его поддерживаем", - отметил Чуприян.
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Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.
В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, снимают наличные.
Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.