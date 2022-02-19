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"Евакуація" з окупованого Донбасу: у Ростовській області оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації

"Евакуація" з окупованого Донбасу: у Ростовській області оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 46741 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Режим надзвичайної ситуації запровадили у Ростовській області через зростання "біженців" із окупованого Донбасу. Про це повідомив у суботу губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Деталі

"З огляду на тенденції до зростання кількості громадян, що прибувають, ми вважаємо за доцільне ввести режим надзвичайної ситуації з 10:00 19 лютого", - сказав він на оперативній нараді з врио глави МНС Олександром Чупріяном.

"Це правильне рішення, ми його підтримуємо", - зазначив Чупріян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики на Донбасі збирають мирне населення під виглядом евакуації для здійснення терактів – ООС

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.

В окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку.

Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.

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