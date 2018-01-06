"Эвакуация 200": украинская сторона передала тела погибших боевиков в ОРДЛО

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре прошлого года они были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.