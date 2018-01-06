"Евакуація 200": українська сторона передала тіла загиблих бойовиків в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українська сторона, в рамках проекту “Евакуація 200”, передала тіла загиблих, ймовірно представників незаконних збройних формувань, на тимчасово окуповану територію для поховання. Про це інформує прес-центр штабу АТО у Facebook, передає УНН.
“На КПВВ „Станиця Луганська“, в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України „Евакуація 200“, була проведена передача останків тіл загиблих, ймовірно представників незаконних збройних формувань”, — ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у вересні минулого року вони були знайдені пошуковою групою цивільно-військового співробітництва неподалік міста Щастя.
Як повідомляв УНН, минулої доби з 5 на 6 січня, один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення у зоні АТО.