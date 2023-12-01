European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  95300 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  144738 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  148257 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  136991 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  132520 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  156609 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  220443 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196305 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209925 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200245 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178654 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40152 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  16909 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  13003 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  9388 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
european-gymnastics-ne-podderzhala-vozvrashchenie-rossiiskikh-i-belorusskikh-sportsmenov-k-sorevnovaniyam

European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 12:42  •  7031 просмотра

Read in English

Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.

Генеральная ассамблея European Gymnastics не одобрила возвращение спортсменов из россии и беларуси к своим соревнованиям. Об этом организация объявила на странице в X сети, пишет УНН.

Представители European Gymnastics проголосовали против разрешений спортсменам и официальным лицам из россии и беларуси вернуться к официальным соревнованиям в европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG, - говорится в сообщении.

Представители European Gymnastics проголосовали против разрешений спортсменам и официальным лицам из россии и беларуси вернуться к официальным соревнованиям в европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG,

- говорится в сообщении.

Дополнение

Международная федерация в июле приняла решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призвала МОК наложить санкции на олимпийский комитет россии

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Спорт
European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань
European Gymnastics did not support the return of Russian and Belarusian athletes to competition
Новости по теме

European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.

Спорт •   •  7031 просмотра
European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

В Крыму из-за шторма погибли пять человек

Пять человек погибли и 12 пострадали в Крыму в результате сильного шторма, который также обесточил более 500 000 человек и повредил многочисленные дома и исторические сооружения.

Общество •   •  8757 просмотра
В Крыму из-за шторма погибли пять человек

Ракетный удар рф по Донецкой области: нашли тела еще двух погибших

Еще два тела были найдены после вражеского обстрела в Новогродовке; за сутки российские войска обстреляли гражданское население 19 раз.

Война •   •  10034 просмотра
Ракетный удар рф по Донецкой области: нашли тела еще двух погибших

Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.

Политика •   •  8393 просмотра
Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

Для военных упростили прохождение ВВК: документы больше не надо возить лично

Министерство обороны оцифровало военно-медицинскую экспертизу, что позволило обмениваться электронными документами между медицинскими учреждениями и воинскими частями, избавив раненых военнослужащих от необходимости приносить документы лично.

Общество •   •  8559 просмотра
Для военных упростили прохождение ВВК: документы больше не надо возить лично

На Тернопольщине выселили духовное училище УПЦ (МП): Нацполиция предотвратила провокации со стороны священнослужителей

Во время выселения собора присутствующие там представители Украинской Православной Церкви пытались прибегать к провокациям.

Политика •   •  11075 просмотра
На Тернопольщине выселили духовное училище УПЦ (МП): Нацполиция предотвратила провокации со стороны священнослужителей

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Около 20 украинских водителей, которые застряли на польской границе из-за забастовки, были эвакуированы, продолжаются переговоры о создании механизма возвращения.

Общество •   •  9388 просмотра
Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Лига Конференций: луганская "Заря" уступила бельгийскому "Генту" и потеряла шансы на выход в плей-офф

Луганская "Заря" программа бельгийскому "Генту" со счетом 4:1 в Лиге Конференций, вылетев из борьбы за выход в плей-офф после группового этапа.

Спорт •   •  10057 просмотра
Лига Конференций: луганская "Заря" уступила бельгийскому "Генту" и потеряла шансы на выход в плей-офф

В Чернигове со взяткой в более 140 тыс. грн задержали начальника управления горсовета

Начальника управления Черниговского городского совета задержали.

Криминал и ЧП •   •  10530 просмотра
В Чернигове со взяткой в более 140 тыс. грн задержали начальника управления горсовета

В столице упал кран и повредил трубу водоснабжения: улицу затопило

Падение крана в Киеве повредило водопроводную трубу и затопило улицу Ревуцкого, что повлекло перебои в движении транспорта; пострадавших нет, на месте работают аварийные службы. Движение транспорта ограничено на перекрестке улиц Ревуцкого и Тростянецкой.

Общество •   •  11995 просмотра
В столице упал кран и повредил трубу водоснабжения: улицу затопило