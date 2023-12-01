European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Киев • УНН
Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.
Генеральная ассамблея European Gymnastics не одобрила возвращение спортсменов из россии и беларуси к своим соревнованиям. Об этом организация объявила на странице в X сети, пишет УНН.
Представители European Gymnastics проголосовали против разрешений спортсменам и официальным лицам из россии и беларуси вернуться к официальным соревнованиям в европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG, - говорится в сообщении.
Представители European Gymnastics проголосовали против разрешений спортсменам и официальным лицам из россии и беларуси вернуться к официальным соревнованиям в европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG,
Дополнение
Международная федерация в июле приняла решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.
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European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.
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