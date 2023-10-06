Україна закликала МОК накласти санкції на олімпійський комітет росії

Цитата

"Україна закликає МОК застосувати санкції проти олімпійського комітету росії. Національний олімпійський комітет України звернувся з офіційним листом до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, у якому засуджує включення олімпійських рад на територіях, які були незаконно окуповані в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях до складу олімпійського комітету росії", - ідеться у заяві.

"НОК України наполегливо закликає всі міжнародні спортивні організації та спільноту до рішучих кроків проти цього безправ'я. Такі дії з боку росії є порушенням універсальних принципів спорту та загрозою міжнародному спортивному співтовариству, вони спричиняють політизацію спортивних змагань та підривають довіру до Олімпійського руху", - вказано у заяві.

Контекст

5 жовтня росЗМІ повідомили з посиланням на очільника окр Станіслава Позднякова, що олімпійський комітет росії прийняв до складу регіональні олімпійські комітети окупованих територій України.