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Украина призвала МОК наложить санкции на олимпийский комитет россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина призывает Международный олимпийский комиткт (МОК) применить санкции против олимпийского комитета россии на фоне включения им в свой состав олимпийских советов на оккупированных территориях Украины, сообщили в пятницу в Минмолодежьспорта Украины, пишет УНН.

Цитата

"Украина призывает МОК применить санкции против олимпийского комитета россии. Национальный олимпийский комитет Украины обратился с официальным письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором осуждает включение олимпийских советов на территориях, которые были незаконно оккупированы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях в состав олимпийского комитета россии", - говорится в заявлении.

"НОК Украины настойчиво призывает все международные спортивные организации и сообщество к решительным шагам против этого бесправия. Такие действия со стороны россии являются нарушением универсальных принципов спорта и угрозой международному спортивному сообществу, они вызывают политизацию спортивных соревнований и подрывают доверие к Олимпийскому движению", - указано в заявлении.

Контекст

5 октября росСМИ сообщили со ссылкой на главу окр Станислава Позднякова, что олимпийский комитет россии принял в состав региональные олимпийские комитеты оккупированных территорий Украины. 

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