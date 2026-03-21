Это ослабляет террористический потенциал РФ - Сибига об украинских ударах по целям в России

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина будет наращивать масштабы нанесения глубоких ударов по легитимным целям на территории РФ. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Украина продолжает масштабировать свою кампанию дипстрайков по законным целям на территории РФ. Их масштабы, интенсивность и влияние продолжают расти. Это наши собственные, украинские санкции против российской военной машины, и мы не собираемся их ослаблять - отметил Сибига.

Он отметил, что украинские возможности сейчас позволяют достигать целей за тысячи километров вглубь государства-агрессора и в больших масштабах.

Эта кампания является разумной, эффективной и стратегически продуманной. Она практически ослабляет агрессивный и террористический потенциал России уже сегодня - подчеркнул Сибига.

Кроме того, по его словам, это подрывает способность РФ распространять террор дальше в Европу и поддерживать преступные режимы в других регионах, такие как режим в Иране.

Наш подход прост: эффективнее уничтожать сами источники террора, чем перехватывать средства террора позже в собственном небе или останавливать их на своей земле - отметил глава МИД.

Он добавил: российские чиновники справедливо признают, что в России больше нет безопасных мест. Все это является прямым следствием того, что Кремль начал эту преступную войну и отказывается ее прекращать, подчеркнул глава украинской дипломатии.

По его словам, рядовые россияне должны также осознать, что война, которую их руководство развязало против Украины, возвращается туда, откуда она пришла, в их страну.

Это справедливо, и масштабы этих ударов будут только расти. Чем дольше Москва будет отказываться прекратить эту бессмысленную войну, в которой у нее нет никаких шансов выиграть, тем хуже для нее будет - подчеркнул Сибига.

Сибига сравнил действия Ирана в Ормузском проливе с российской блокадой Черного моря и намекнул, что Киев имеет уникальный опыт