Це послаблює терористичний потенціал рф - Сибіга про українські удари по цілях у росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна нарощуватиме масштаби завдання глибоких ударів по легітимних цілях на території рф. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Україна продовжує масштабувати свою кампанію дипстрайків по законних цілях на території рф. Їхні масштаби, інтенсивність та вплив продовжують зростати. Це наші власні, українські санкції проти російської воєнної машини, і ми не збираємося їх послаблювати - зазначив Сибіга.

Він зазначив, що українські спроможності зараз дозволяють досягати цілей за тисячі кілометрів углиб держави-агресора та в більших масштабах.

Ця кампанія є розумною, ефективною та стратегічно продуманою. Вона практично послаблює агресивний та терористичний потенціал Росії вже сьогодні - наголосив Сибіга.

Крім того, за його словами, це підриває здатність РФ поширювати терор далі в Європу та підтримувати злочинні режими в інших регіонах, такі як режим в Ірані.

Наш підхід простий: ефективніше знищувати самі джерела терору, ніж перехоплювати засоби терору пізніше у власному небі або зупиняти їх на своїй землі - зазначив глава МЗС.

Він додав: російські чиновники слушно визнають, що в Росії більше немає безпечних місць. Усе це є прямим наслідком того, що Кремль розпочав цю злочинну війну та відмовляється її припиняти, підкреслив глава української дипломатії.

За його словами, пересічні росіяни мають також усвідомити, що війна, яку їхнє керівництво розв'язало проти України, повертається туди, звідки вона прийшла, в їхню країну.

Це справедливо, і масштаби цих ударів лише зростатимуть. Чим довше Москва відмовлятиметься припинити цю безглузду війну, в якій вона не має жодних шансів виграти, тим гірше для неї буде - наголосив Сибіга.

Сибіга порівняв дії Ірану в Ормузькій протоці з російською блокадою Чорного моря і натякнув, що Київ має унікальний досвід