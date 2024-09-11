«Это очень важная работа": Креминь об идее «языковых инспекторов» в Ивано-Франковске

На фоне идеи городского головы Ивано-Франковска организовать языковую инспекцию языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что такие группы уже работают во многих украинских городах. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Уполномоченного по защите государственного языка.

Детали

Комментируя заявление Ивано-Франковского городского головы, о том, что в городе будут действовать «языковые инспекторы» Креминь подчеркнул, что при каждом городском или областном совете есть соответствующие департаменты и подразделения.

По его словам, они могут создавать рабочие группы и проверить на соблюдение языкового закона вывески, объявления, деятельность учреждений образования, сферы обслуживания, здравоохранения и готовить соответствующие предписания с требованием устранить такие нарушения.

Такие рабочие группы в течение 2022-2024 годов приобрели большую результативность во многих украинских городах. К примеру, в Николаеве, где соответствующие рабочие группы были созданы по инициативе городского головы Александра Сенкевича, изменено более тысячи вывесок. Аналогичная работа проводится в Одессе, Харькове, Днепре. Были даже попытки подобное сделать и в Киеве. Это очень важная работа, которой, в первую очередь, должна заниматься местная власть, усиливая защиту языковых прав граждан Украины - подчеркнул Тарас Кремень.

Уполномоченный отметил, что в Ивано-Франковске, так же как и в Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины, есть засилье вывесок на негосударственном языке.

Не обязательно на русском языке, но и на английском. Это касается названий молодежных пространств, кафе, клиник, гостиниц, других учреждений, которые действуют в сфере обслуживания - пояснил омбудсмен.

Дополнение

В то же время Креминь раскритиковал использование выражения «языковые инспекторы». По его словам, такие заявления перекликаются с российской пропагандой.

Языковые инспекторы или языковые каратели - это дезинформационные нарративы российской пропаганды, которые с 2019 года, с тех пор как вступил в силу Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», начали активно использоваться. Вспомните, как меня называли шпрехенфюрером, а моих представителей, которые законно защищают права граждан Украины, языковыми карателями, которые чуть ли не ночью ходят, за руку хватают и куда-то тянут - рассказал Тарас Креминь.

Напомним,

Городской голова Руслан Марцинкив Ивано-Франковска после встречи с Уполномоченным по защите государственного языка заявил, что в городе введут общественную инициативу языковых инспекторов для противодействия распространению русского языка.