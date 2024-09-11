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"Це дуже важлива робота": Кремінь про ідею "мовних інспекторів" в Івано-Франківську

"Це дуже важлива робота": Кремінь про ідею "мовних інспекторів" в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 17792 перегляди

Тарас Кремінь заявив, що робочі групи з перевірки дотримання мовного закону вже діють у багатьох містах України. Він розкритикував термін "мовні інспектори", назвавши його дезінформаційним наративом російської пропаганди.

На тлі ідеї міського голови Івано-Франківська організувати мовну інспекцію мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що такі групи вже працюють у багатьох українських містах. Про це пише УНН з посиланням на заяву Уповноваженого із захисту державної мови.

Деталі

Коментуючи заяву Івано-Франківського міського голови, про те, що в місті будуть діяти "мовні інспектори" Кремінь підкреслив, що при кожній міській чи обласній раді є відповідні департаменти і підрозділи. 

За його словами, вони можуть створювати робочі групи і перевірити на дотримання мовного закону вивіски, оголошення, діяльність закладів освіти, сфери обслуговування, охорони здоров'я і готувати відповідні приписи з вимогою усунути такі порушення.

Такі робочі групи протягом 2022-2024 років набули великої результативності в багатьох українських містах. До прикладу, у Миколаєві, де відповідні робочі групи були створені з ініціативи міського голови Олександра Сєнкевича, змінено понад тисячу вивісок. Аналогічна робота проводиться в Одесі, Харкові, Дніпрі. Були навіть спроби подібне зробити і у Києві. Це дуже важлива робота, якою, в першу чергу, повинна займатися місцева влада, посилюючи захист мовних прав громадян України

- наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений зазначив, що в Івано-Франківську, так само як і в Києві, Одесі, Харкові та інших містах України, є засилля вивісок недержавною мовою.

Не обов'язково російською мовою, а й англійською. Це стосується назв молодіжних просторів, кав'ярень, клінік, готелів, інших установ, які діють у сфері обслуговування

- пояснив омбудсмен. 

Доповнення

Водночас Кремінь розкритикував  використання вислову "мовні інспектори". За його словами, такі заяви перегукуються із російською пропагандою.

Мовні інспектори чи мовні карателі - це дезінформаційні наративи російської пропаганди, які з 2019 року, відколи набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", почали активно використовуватись. Пригадайте, як мене називали шпрехенфюрером, а моїх представників, які в законний спосіб захищають права громадян України, мовними карателями, які ледь не вночі ходять, за руку хапають і кудись тягнуть

- розповів Тарас Кремінь.

Нагадаємо

Міський голова Руслан Марцінків Івано-Франківська після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови заявив, що у місті запровадять громадську ініціативу мовних інспекторів для протидії поширенню російської мови.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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