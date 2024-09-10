У Франківську запрацюють мовні інспектори

Щоб протидіяти поширенню російської мови в Івано-Франківську запрацюють мовні інспектори. Про це у зверненні розповів міський голова Руслан Марцінків, повідомляє УНН

"У мене був у гостях Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.... Ми говорили багато про популяризацію української мови. У нас прийнята програма популяризації - захисту української мови в пам’ять Ірини Фаріон... Багато говорили про соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. В тому числі у Франківську введемо громадську ініціативу – мовні інспектори