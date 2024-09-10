Во Франковске заработают языковые инспекторы
Киев • УНН
В Ивано-Франковске введут общественную инициативу языковых инспекторов для противодействия распространению русского языка. Городской голова Руслан Марцинкив сообщил об этом после встречи с Уполномоченным по защите государственного языка.
Чтобы противодействовать распространению русского языка в Ивано-Франковске заработают языковые инспекторы. Об этом в обращении рассказал городской голова Руслан Марцинкив, сообщает УНН
«У меня был в гостях Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.... Мы говорили много о популяризации украинского языка. У нас принята программа популяризации - защиты украинского языка в память Ирины Фарион... Много говорили о социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. В том числе во Франковске введем общественную инициативу - языковые инспекторы
Он указал, что в городе стало больше русского языка.
В Україні затвердили стандарт української мови як іноземної2 августа 2024, 13:17 • 22039 просмотров